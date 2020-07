La Superintendencia de Industria y Comercio anunció en las últimas la sanción económica para la Federación Colombiana de Fútbol, y varios funcionarios de la institución, según ellos, por la cartelización en la comercialización de la boletería para los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 que se jugaban en Barranquilla.

El proceso ahora pasará a una reposición en la misma Superintendencia, después irá al Tribunal superior de Cundinamarca y finalmente al Consejo de Estado para tener un resultado final contra los implicados o sanciones de otro tipo.

Igualmente se confirmó que este expediente se traslada a la Fiscalía y también al departamento de Justicia de los Estados Unidos porque esta investigación entra en el marco de la investigación por el caso de FIFA Gate.

Ante esta situación, ¿podría entonces pedirse la suspensión de Ramón Jesurún de su cargo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol? Según el artículo 39 # 5 y 6 del documento 1228 de 1995 de la Ley del Deporte, el ministro Ernesto Lucena podría pedir a la comisión disciplinaria de la Federación que se suspenda a los funcionarios implicados en esta investigación.

"Art 5: Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administrativo y de control cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso".

"Art 6: Solicitar a los tribunales competentes deportivos, la suspensión o el retiro del cargo de los miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la violación grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias de los rige".

Sin embargo, también se confirma que al no ser una investigación disciplinaria o penal, sino en este caso administrativa, la suspensión no podría hacerse efectiva y tanto Ramón Jesurún como como el resto de funcionarios activos en la Federación, no serían relegados de su cargo.

Hay que decir que con la comunicación oficial de la SIC, la Federación tiene que pagar $16.000 millones de multa y de esos, 304 millonesn tiene que pagarlos el presidente Ramón Jesurún, siendo la suma más alta que un funcionario deberá cancelar en este proceso que se adelanta.