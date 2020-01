Juan Carlos Osorio: primeras enseñanzas del nuevo Nacional y dura crítica a Dimayor

Atlético Nacional debutó con una victoria como local ante Deportivo Pereira en la primera jornada de la Liga colombiana y, aunque sufrió más de la cuenta, mostró varias piezas importantes de sus nuevas caras y en términos generales dejó al técnico Juan Carlos Osorio con buenas sensaciones pensando en lo que resta de temporada.

“El juego es el mismo, pero de manera aleatoria te enseña cada día. Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, en el entretiempo decidimos poner a Gustavo Torres por fuera y a Arango como interior, sumado a Duque como delantero con desmarques de ruptura de alto nivel. A partir de ahí el equipo pasó de controlar a dominar el juego. Por ahí me equivoqué que necesitaba 50 sesiones, necesitamos 500. Continuaremos trabajando y mejorando la idea de juego, aún no sabemos cuántas sesiones de trabajo vamos a necesitar”, señaló sobre su proceso en el cuadro ‘verdolaga’ para 2020.

Lea también: Gamero entró en la polémica del VAR y lamentó la derrota de Millonarios

Asimismo, repitió su crítica a Dimayor por la nueva regla sobre la cantidad de suplentes en los partidos del torneo colombiano: “Creo que fue una decisión equivocada y va en contra del progreso de nuestro fútbol. Es algo injustificable, desde el punto estratégico es interesante en la manera de conformar el banco. Pero eso le está restando la oportunidad de poner dos y hasta tres jugadores jóvenes. Yo creo que amerita un análisis más profundo”.

También habló de algunas conclusiones que le dejó enfrentar a un rival como Deportivo Pereira en casa: “Este partido nos enseñó mucho, la gran mayoría de los equipos van a venir a defenderse. Cuando encontremos la manera de descifrar la manera de penetrar al rival y ganarle habrá elogios para los jugadores, y cuando no lo logremos, me haré responsable. El juego no cambia, seguimos proponiendo, fuimos valientes para atacar”.

De interés: El VAR intervino en el FPC y benefició a Millonarios

Y cerró deseando buena suerte al cuadro ‘matecaña’ para que pueda permanecer en la máxima categoría: “No me atrevería a emitir un concepto, prefiero mantenerme al margen. Por el cariño que le tengo al Pereira, espero que se mantengan en la primera división. Ojalá el técnico pueda encontrar las herramientas para sacarlos adelante, tiene un buen grupo, pero él sabe cómo manejar su grupo”.