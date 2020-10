Juan Carlos Osorio respondió a los rumores de su renuncia a Atlético Nacional

Atlético Nacional no atraviesa un buen momento deportivo tras la derrota que sufrió a manos de Patriotas en la fecha 16 de la Liga Betplay y otros resultados adversos que han trastocado el equipo de Juan Carlos Osorio en esta parte del campeonato.



El timonel ha recibido fuertes críticas por su forma de jugar y por los malos momentos de Nacional, incluso se ha especulado con su futuro y una posible partida tras finalizar el año 2020. Al respecto, él aclaró su situación en rueda de prensa y ratificó el compromiso con el cuadro paisa.



"Primero no lo he considerado, y si no lo he considerado, menos lo he ofrecido. Yo preferiría hablar de hechos claros y concretos. Hoy estoy en Nacional, contento en Medellín con mi familia y estoy para dar el 100% para conseguir mejores resultados", contestó Osorio cuando le preguntaron sobre una posible renuncia y su futuro para 2021.



"Hemos mejorado mucho, desafortunadamente los resultados no van de la mano con el desarrollo de los juegos. Somos eficientes en tercio ofensivo, pero no somos eficaces en el gol y tenemos errores en defensa", agregó el estratega.



Y cerró defendiendo su trabajo y el de sus dirigidos: "Me gusta la idea de juego de nacional y me siento cómodo con los jugadores que tenemos y entre todos nos estamos acostumbrando a nuestra forma de jugar".



Nacional está ante una semana clave por su enfrentamiento con River Plate de Uruguay en la Copa Sudamericana y el clásico con Millonarios el próximo sábado.