Juan Moreno se sinceró: "Me merecía la oportunidad en Millonarios"

El portero de Millonarios y revelación de la Liga Betplay, Juan Moreno habló en los Dueños del Balón sobre sus inicios en el fútbol y su estadía en la capital de Colombia, Bogotá.

“Yo vengo del club Esparta, una escuela proveniente de Bogotá en donde jugué contra Millonarios y gracias a los preparadores de arqueros del equipo inferior ‘azul’ (Cerveleón Cuesta y Alex García) pude presentarme en diciembre de 2015 a hacer las pruebas y afortunadamente me pude quedar”, explicó el guardameta.

A pesar de su corta edad, el guardameta supo ‘esperar’ su momento y aprovechó las oportunidades en el club ‘embajador’ en donde hoy en día es titular indiscutible.

En el dialogo con Los Dueños del Balón, el portero ‘Juanito’ Moreno expresó quién fue el artífice para que hoy en día esté atajando bajo los tres palos.

“Inicié como arquero gracias a Andres Mosquera Marmolejo, arquero del Medellín porque él es de allá (Apartadó, Antioquia); me gustaba lo que hacía y la manera de atajar. Fue un gran ejemplo para mí”, agrego Moreno.

Por otra parte, dejó ver la sensación de haber sido titular contra Atlético Nacional y lo que le expresó el timonel, Alberto Gamero: “El día antes del partido me llama el 'profe' Gamero a su oficina y me dice que la oportunidad me la merecía porque venía trabajando por ella y era el momento justo”, expresó el guardameta.

Después de recibir esa grata noticia, el portero se la comunicó a su padre quién no ocultó la emoción de saber de que su hijo sería titular ante el equipo ‘verdolaga’ en donde logró tener una gran actuación y ser el punto de inicio para ganarse el cariño y confianza de la hinchada ‘azul’ y del profesor Gamero.

Finalmente, el guardameta Moreno se refirió sobre la oportunidad que están recibiendo los ‘canteranos’ en la plantilla ‘embajadora’ y la posibilidad de acceder a los ocho de la Liga Betplay.

“Hoy por hoy tenemos la ilusión porque cada uno de nosotros ha sabido aprovechar la oportunidad que nos ha dado el ‘profe’ y los jugadores experimentados nos han sabido acoger”, finalizó el portero de Millonarios.