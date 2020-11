¿Qué tan cierto es que Millonarios le busca reemplazo a Gamero?

Aunque Millonarios es el equipo sensación de la Liga Betplay por su sorprendente racha durante las últimas fechas, en Ecuador hicieron eco de una información en la que, supuestamente, la directiva del conjunto embajador estaría analizando la contratación de un entrenador que dirige actualmente en la liga de ese país.

Se trata de Pablo Repetto, actual director técnico de la Liga de Quito y tercero en la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano. De acuerdo a la radio ‘Área Deportiva’, el uruguayo estaría en la mira de dos equipos colombianos. Uno de ellos es Millonarios y el otro sería Atlético Nacional. Este último se mencionó hace unos días en suelo antioqueño, luego de la salida intempestiva del técnico Juan Carlos Osorio.

Sobre Nacional, el propio Repetto manifestó que dicha versión no era cierta, ya que no había tenido contactos con personas cercanas al entorno del cuadro verdolaga. Sin embargo, no deja de sorprender el rumor que relaciona a Millonarios, en medio del buen momento que vive el elenco embajador de la mano de Alberto Gamero. Si bien en el fútbol todo puede pasar, es poco probable que haya un relevo en el banquillo albiazul frente al buen trabajo del entrenador samario con una nómina que ha integrado jugadores de la cantera.

Aunque al comienzo le costó encontrar la senda de los buenos resultados, Gamero supo ensamblar la idea de juego que quería, tanto así que el conjunto bogotano tiene opciones de clasificar a los cuadrangulares, luego que en su momento se diera como eliminado. Luego de vencer a Deportivo Pereira en la fecha 19, Millonarios tiene 27 puntos y cuenta con opciones para la última fecha del todos contra todos.