Junior solucionó el problema de Miguel Borja: principio de acuerdo con Palmeiras

Junior de Barranquilla se encontró la semana pasada ante un problema inesperado en su plantilla de jugadores por cuenta de Miguel Ángel Borja y su ausencia en el equipo que visitó a Patriotas el domingo en Tunja por la fecha 11 de la Liga Betplay donde dejaron un pálido empate sin goles.

Tras finalizar el partido, Amaranto Perea señaló en rueda de prensa que Miguel Ángel Borja no jugó por un pedido que le hicieron los directivos y no por alguna decisión deportiva del timonel en la configuración del equipo. Esto teniendo en cuenta que Teófilo Gutiérrez no pudo jugar por lesión.

Sobre Miguel Ángel Borja reposa una cláusula que obliga a Junior hacer uso de la opción de compra de manera obligatoria si él juega determinada cantidad de partido en la temporada o supera el registro de los 20 goles; por ende, desde la directiva pidieron que no jugara algunos cotejos. Sin embargo, esto cambiará y Junior lo podrá usar.

Según se conoció a través de RCN Radio: “Ya hay un principio de acuerdo entre Junior y Palmeiras para eliminar la cláusula que los obligaba a adquirir el 50% de los derechos económicos del jugador por USD4,3 millones. Ahora solo queda una opción de compra del 50% por el mismo valor y un derecho de preferencia por si llega un club con una oferta por el jugador”.

De esa manera, cuando se finiquite el acuerdo, Junior contará de nuevo con Borja como uno de sus delanteros principales y también se abre una puerta para facilitar su renovación en el mes de diciembre cuando se vence el préstamo.