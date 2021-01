La fuerte lesión que sufrió Edwin Velasco saliendo de América hacia Junior

Una de las polémicas que se instauró en el actual mercado de fichajes es la situación de Edwin Velasco con América de Cali. El jugador tenía todo lista para su renovación con el elenco ‘escarlata’, pero apareció una oferta de Junior y él se inclinó por tener une nueva experiencia y mejores condiciones en Barranquilla.

El fichaje no se ha hecho oficial, pero en América ya no cuentan con él y buscan un nuevo lateral izquierdo en el mercado, preferiblemente polifuncional. Entretanto, Velasco y su empresario están en Barranquilla y en los proxi8mos días firmaría; sin embargo, el jugador sufrió un duro improvisto y no debutarán durante las primeras fechas de la Liga Betplay.

Hace un par de semanas, Edwin Velasco sufrió desgarro de los isquiotibiales de su pierna izquierda; lo que le impidió jugar el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay ante Santa Fe. Hoy le quedan seis semanas de recuperación, aunque eso no impedirá su fichaje por parte de Junior.

Sin embargo, Velasco se perderá los primeros partidos de la Liga Betplay con Junior y los cuartos de final de la Copa Betplay. Se espera que aparezca en el mes de febrero para la fase previa de la Copa Libertadores y la jornada 5 o 6 del rentado nacional.

El equipo barranquillero sigue sacudiendo el mercado de fichajes con la llegada de jugadores como Éder Chaux y Fabián Sambueza a la espera de resolver el futuro de Teófilo Gutiérrez tras asegurar la continuidad de Miguel Ángel Borja.