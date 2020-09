La solución de Alfredo Arias para que el Cali no sufra de lesionados

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Petrolera y consiguió tres puntos importantes que lo ayudan a mantenerse en la lucha por clasificar a los ocho del campeonato. El técnico Alfredo Arias analizó la victoria y se refirió exactamente al físico de sus dirigidos.

Para Arias, tras la pandemia, es de vital importancia que el club verde pueda lograr un equilibro en la nómina y evitar que se den lesionados, ya que por la para del campeonato muchos jugadores no se encuentran al ciento por ciento.

“A mí me gustaría hacer jugar a los mismos once y que ganen siempre, eso es lo ideal para mí, pero hace muchos años aprendí que no ocurre eso", indicó Arias.

El entrenador tiene que recurrir a las rotaciones para evitar que se presenten lesionados.

"Con la seguidilla de partidos, después de esta pandemia, que debemos cuidarlos mucho de no lesionarlos, no ocurre eso que podamos repetir el equipo fecha a fecha, difícil, pero me gustaría sinceramente, porque soy el que los ve todos los días y tiene que tomar esa decisión", analizó.

Sobre cómo arma el onceno de cara a cada juego del fútbol colombiano, Arias comentó que es un trabajo complicado, pero intenta ser justo por lo que ve en cada entrenamiento.

"El técnico tiene que poner 11, otros 7 están en el banco y otros 11 tiene que estar fuera del banco, son las decisiones que tengo que tomar, lo que pasa es que a veces las decisiones no coinciden con lo que piensan los periodistas, y a todos los respeto, a todos siempre voy a recibirlos, pero me voy a quedar con mi pensamiento, porque es con el que duermo", concluyó.

Deportivo Cali es quinto del campeonato con 16 puntos en 10 encuentros jugados y una diferencia de gol de 5 tantos.