"Le tengo miedo al virus, pero estoy ansioso"

“Cuando hacemos el 4-2 o 4-3 en la mitad nos va bien. Soy un jugador que me gusta ir al ataque y a veces me da opción de gol; así puedo sumarle al equipo en materia ofensiva y por eso me gusta más el 4-3”, acotó sobre el estilo de juego en Millonarios.

Sobre la pandemia, explicó: “En realidad, la situación que estamos pasando todos es bastante compleja, este tema del virus hay que tenerle miedo porque es un tema muy delicado, pero estoy ansioso, me hace falta estar en la cancha y en el camerino con los compañeros; pero nosotros siempre tratamos de que no se pierda esa conectividad que nosotros tenemos por medio de la aplicación que entrenamos todos los días”.

Y cerró dejando un mensaje a los fanáticos de Millonarios: “El ‘profe’ (Gamero) hace muchas reuniones en horas de la tarde con videos de lo que quiere ver en la cancha cuando se reanude el torneo… Guardemos la calma, es un momento muy complejo, pero de esto vamos a salir pronto y que esto nos lleve a ser mejores personas y aprender muchas cosas positivas, es muy importante”.