Gamero tomó decisión tras derrota ante Bucaramanga: "No puedo"

En la noche de este domingo, Millonarios se enfrentó con Bucaramanga para cumplir con la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay, pero las cosas no marcharon bien para los 'embajadores' quienes sumaron otra derrota.

Tras este hecho, y como era de esperarse, el entrenador del equipo capitalino, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa y reconoció que su equipo no está pasando por el mejor momento, más porque se sabe que en la actualidad tiene 24 lesionados.

"Los planteamientos cuando el rival los hace y no le haces un gol, se ven buenos. Fue bueno, pero si entro a lo de nosotros, tuvimos posibilidades de marcar y no lo hicimos. Sabíamos que íbamos a encontrar espacios, a encontrar bandas y presentíamos que íbamos a tener a nuestros extremos en duelos con sus centrales. Hubo momentos en que lo hicimos pero no definimos y ellos en un gol de otro partido se llevan la victoria", fue lo que inició diciendo Gamero.

Por otro lado, dio a conocer los fallos que tuvieron durante este último compromiso: "En lo que más se tiene que insistir es en que el equipo llegue. Hoy el gol viene de un extremo de afuera hacia adentro, con nuestra línea de 4 completa. Alfonzo se resbaló y él la mete en el ángulo. Nosotros intentamos trabajar para llegar a gol. La definición se trabaja en la parte psicológica y se está trabajando. Tenemos unas leyendas que le dan información al jugador a toda hora, les explican, pero este es un caso en el que tenemos que buscar la fórmula. Para nadie es un secreto".

"Mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores", finalizó diciendo, dejando claro que todavía no planea irse del equipo, así los rumores respecto a su salida empiecen a sonar cada día más.

Cuadrangulares de la Liga Betplay: Las opciones que le quedan a Millonarios

Tras esta derrota, Millonarios es colero en el cuadrangular A y con solo tres puntos sumados, pero todavía quedan nueve unidades en disputa y deberá ganar todos los partidos que le quedan si quieres llegar a la final.

Su próximo encuentro será nuevamente ante Bucaramanga el próximo 22 de mayo a las 6:15 pm (hora Colombia) y en condición de visitante.