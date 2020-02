En Junior no me valoraron mucho: Yohandry Orozco

Independiente Santa Fe no ha tenido un buen arranque de campeonato al acumular tan solo dos puntos tras dos empates y una derrota, a pesar de haber terminado con buen ritmo el campeonato del segundo semestre de 2019 y haber hecho importantes contrataciones para 2020.

Precisamente uno de esos nuevos jugadores que se sumó a la plantilla 'cardenal' fue el volante venezolano de 28 años Yohandry José Orozco Cujía, quien arribó procedente de Junior de Barranquilla.

Orozco aseguró que se inclinó por Santa Fe por que fue el equipo que más rápido realizó las negociaciones, sin importar que también contaba con ofertas de América de Cali y Millonarios. Por otro lado, indicó que en Junior no se le valoró de forma adecuada.

"No me valoraron mucho, iba con la intención de jugar y no jugué casi; hay que salir adelante y estar proponiendo cosas importantes; quería salir rápido de Junior ya que no tenía ritmo y no estaba jugando", afirmó en entrevista con Caracol.

Yohandry Orozco también aseveró que está contento de haber llegado a Santa Fe a pesar de que no se han conseguido los resultados que el equipo quiere, pero de igual forma cree que pueden mejorar en los próximos partidos.

El venezolano se refirió a cómo es el funcionamiento dentro del campo que le ha pedido el estratega Harold Rivera.

"Nos podemos cambiar con Fabián Sambueza y Jhon Velásquez, podemos rotar la posición; tenemos que marcar diferencia y lo más importante es sumar de a tres", dijo.

Finalmente, aclaró que ante Junior este sábado deben imponer su juego y no dejarse sorprender por que el cuadro barranquillero es un equipo que no se mete atrás y siempre sale a proponer sin importa que estén de visitantes.