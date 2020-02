Junior no pudo con Once Caldas en el Metropolitano y es octavo en la tabla

En un partido disputado y con pocas oportunidades de gol, Junior no pudo con Once Caldas y sumó un punto luego de empatar con el equipo de Caldas por marcador de 0-0. El equipo barranquillero no ha podido lograr un buen rendimiento en las dos últimas fechas y aunque este domingo fue el que más intentó, no pudo romper el cero.

Fue un primer tiempo con pocas opciones de gol y en el que ninguno de los dos equipos pudo poner a prueba a los arqueros rivales. Junior, aprovechando la localía se mostraba un poco más cercano al arco rival, sin embargo, esto no era suficiente para que su Miguel Ángel Borja recibiera la bola con claridad y pudiera demostrar sus dotes de goleador que evidenció en las primeras fechas del certamen local.

Para el segundo tiempo, los equipos se mantuvieron, sin embargo, cerca de los veinte minutos del complemento, Julio Comesaña intentó darle mayor poder ofensivo al equipo 'tiburón' a través del ingreso de Luis 'Cariaco' González, con quien el fútbol de Junior se volcó más hacia las bandas y generó un poco más de llegadas cerca del arco defendido por Gerardo Ortiz, quien se mostró seguro cuando tuvo que intervenir, pese a que fueron pocas las veces que lo hizo.

Por su parte, Once Caldas mostró una solidez defensiva que le hacía falta consolidar al técnico Bodhert, no permitió que el circuito ofensivo de los locales se conectara y cortó el balón constantemente cuando Junior empezaba a buscar la forma de encontrar la salida desde su terreno, lo cual le significó la posibilidad de llevarse un empate que le da un punto valioso contra un equipo complicado y que, en la previa, tenía todo para llevarse los tres puntos.

A pocos minutos del final, el arquero Ortiz se quedó con un balón que pudo haber significado el tanto de Junior, luego de un gran cobro de tiro libre de Sebastián Viera, consagrándose como figura del encuentro.

Con este resultado, Junior llega a ocho puntos y Once Caldas sumó siete unidades.