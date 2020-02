Millonarios necesita contratar jugadores para quedar campeón: Jorge Luis Pinto

El director técnico santandereano Jorge Luis Pinto volvió a la máxima escena este lunes 10 de febrero al pronunciarse en entrevista para el programa En La Jugada de RCN Radio sobre la polémica protagonizada con el volante exMillonarios Jorge Luis Pinto, adicionalmente reveló el potencial físico de Juan David Pérez, dio su opinión de la Selección Colombia sub 23 y manifestó lo que debería hacer Millonarios para mejor su rendimiento.

Con respecto al caso de Jaramillo y el enfrentamiento por los métodos de trabajo, Pinto indicó que el jugador lo llamó y le explicó lo que quiso decir. De igual forma aseveró que él con 35 años de experiencia saber mucho más como manejar las cargas físicas de un equipo, que un jugador que lleva pocas temporadas como profesional.

"Felipe fue formal en llamarme y habló conmigo y me explicó todas las cosas, tal vez le picaron la lengua; tenemos la consciencia tranquila en todos los aspectos. No me voy a poner de acuerdo con un culicagado, uno sabe cuándo un equipo necesita bajar el volumen de entrenamiento", dijo.

También manifestó que Felipe Jaramillo tuvo dos situaciones que no le permitieron destacarse en Millonarios.

"Hay dos detalles, la lesión del hombro y cuando todo jugador casa los próximos seis meses son complejos, esas cosas afectan", puntualizó.

Por otro lado, trató de aclara el caso de Juan David Pérez, quien en alguna ocasión también cuestionó el trabajo del estratega ya que mientras lo dirigió lo sustituyó en reiteradas ocasiones.

"Cuál jugador no se pone bravo cuando lo cambian, Pérez no tiene el potencial físico", afirmó.

El santandereano se refirió al fracaso de la Selección Colombia en el Preolímpico y afirmó que el combinado nacional no contaba con el peso deportivo adecuado en comparación con equipos como Argentina, Uruguay y Brasil.

"La generación no fue tan experimentada, sentía que las otras selecciones eran mucho más maduras, la de Colombia no representaba un peo deportivo", dijo.

Finalmente, aseguró que Millonarios debe mejor en cuanto a las contrataciones que hace para cada campeonato y los comparó con clubes como Junior y Atlético Nacional.

"Millonarios necesita contratar jugadores para quedar campeón como lo hace Junior y Nacional; jugadores hechos, de peso para que puedan responder a la exigencia que requiere el equipo", afirmó.