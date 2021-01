Liga Betplay 2021 será demandada y podría invalidarse, manifestó un directivo

Contra todo pronóstico, la Liga Betplay sí iniciará este fin de semana luego que se haya discutido el fixture del campeonato y posibles cambios que pedía Jaguares en medio de su inconformismo con el sorteo realizado el 30 de diciembre. El presidente Nelson Soto pidió a Dimayor discutirlo en la asamblea y así se hizo.

El directivo argumentaba que no era justo que por sorteo su equipo tuviera que repetir partidos de visitantes ante 5 o 6 rivales que tuvo en esa misma condición el año anterior. Y para él la solución era repetir la Liga 2020 con localías invertidas como normalmente se hace, puesto que el año pasado solo hubo un certamen por cuenta del covid y la temporada anual finalizará en mayo con los ascensos y descensos.

Lea también: Reconocido exjugador de Tottenham dice que Dávinson Sánchez no está a la altura de Mourinho

La asamblea de 35 clubes no apoyó la movida de Nelson Soto y el torneo se jugará como ya estaba pactado desde el sorteo. Así las cosas, el directivo aseguró que cumplirá con lo decidido, pero que demandará este Liga Betplay 2021-1 hasta las últimas instancias y que, en caso de ser favorecido por la querella, incluso podría anularse ahora o más adelante.

“Yo perdí la votación en la asamblea por 4 votos de equipos que no quisieron venir a jugar a nuestro estadio, entre ellos Patriotas y Nacional… Nos sentimos enormemente lesionados, no hay equilibrio deportivo y por eso vamos a demandar el campeonato, estamos absolutamente convencidos de eso”, señaló en el programa radial ‘Zona Libre de Humo’.

“Nos toca ir y repetir 5 partidos de visitantes sobre todo con equipos con que ya jugamos como Patriotas en Tunja… Aquí no hay vanidades ni nada que se parezca, estamos expresando nuestro inconformismo por algo que nos afecta seriamente", agregó Soto, sumamente preocupado por la lucha del descenso que atraviesa Jaguares de Córdoba.

De interés: Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, da positivo al covid-19

"Como se hizo caso omiso de lo que expresamos, esperemos a ver cuáles son las consecuencias de lo que vamos a desarrollar… De ganar la demanda como planteamos, debe imperar la justicia como debe ser y este torneo que se aprobó no puede ser válido y no debería repetirse", agregó Soto.

Y finalizó reiterando lo que podría pasar más adelante en el torneo, pero expresando que igual mente acudirá a competir en la primera jornada en Palmaseca: "Primó más la actitud personal, el interés particular de algunos equipos que la justicia y el equilibrio el en futbol. Si ganamos la situación que planteamos, el torneo no será válido. Esperemos que obren con razón y no con sentido de conveniencia… Por ahora tenemos que decir que las decisiones se tomaron en asamblea y hay que acatarlas, debemos ir a jugar ante Deportivo Cali de visitante".