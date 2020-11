Listos los titulares: América y Nacional confirmaron nóminas inicialistas

América y Atlético Nacional confirmaron sus respectivas nóminas inicialistas para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. Ambos equipos protagonizan la llave más llamativa de esta fase del fútbol colombiano, teniendo en cuenta la hinchada, la rivalidad y los títulos conseguidos en la primera división.

📋 ¡LA TITULAR! 📋 para el partido de hoy ante América por los cuartos de la Liga. 🇳🇬⚽ ¡VAMOS, NACIONAL! ⭐💚🤍 pic.twitter.com/gncWVKAd8d — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 22, 2020

Cabe señalar que este compromiso no estuvo exento de controversia en la previa, por cuenta de la sanción a dos jugadores, Andrés Andrade y Jarlan Barrera, quienes estuvieron cerca de no disputar el juego en el estadio Pascual Guerrero de Cali. No obstante, la Dimayor tuvo que dar marcha atrás y dar luz verde para que ambos futbolistas fueran parte del compromiso en la capital vallecaucana.

También hubo polémica por los lados del América, más exactamente por la decisión de Patriotas de Boyacá de solicitar la suspensión de la fecha del fútbol colombiano este fin de semana, por cuenta de los tres puntos que pide en el escritorio desde que el equipo de Tunja enfrentó al América en la fase regular del FPC.

📋⚽ Así formaremos esta noche para recibir a @nacionaloficial en el Pascual Guerrero, por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga. ¡Vamos por la victoria! 🇦🇹#VamosEscarlatas 👹 pic.twitter.com/zgYXl8rXg9 — América de Cali (@AmericadeCali) November 22, 2020

Atético Nacional: José F. Cuadrado; Brayan Córdoba, Yerson Mosquera, Diego Braghieri, Jímer Fory; BRyan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Jéfferson Duque.

América: Graterol; Quiñones, Jaramillo, Ortiz, Velasco; Ureña, Paz, Sánchez, Vergara, Ramos.