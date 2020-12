"Los árbitros son unos payasos que no toman decisiones", fuerte crítica del 'Pibe'

América de Cali eliminó a Junior de Barranquilla en la semifinal de vuelta de la Liga BetPlay Dimayor 2020 con marcador de 1-2 y de esta manera se clasificó a la final para definir el título ante Santa Fe. A pesar de que ya han pasado dos días desde el partido en el Metropolitano, aún se siguen generando reacciones con respecto a la actuación del árbitro Andrés Rojas y la intervención que tuvo el videoarbitraje (VAR).

En esta oportunidad el que se pronunció fue el exfutbolista Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama, quien en su acostumbrado resumen de todas las semanas cuestionó en primer lugar la alineación de Junior y lanzó fuertes críticas a los árbitros y al funcionamiento del VAR.

Valderrama inició su comentario preguntándose "¿de qué hablamos, de fútbol, de los árbitros, del VAR o la Selección Colombia"?

Lea también: Han hablado más de las cosas negativas que de las positivas: Cruz Real, técnico de América

Seguidamente, aseguró que al VAR no lo "entiende nadie, ni mi mamá, ni mi papá que tampoco está entiende eso. Los árbitros ni pitan, pita es el VAR".

El 'Pibe' siguió su intervención haciendo un resumen del partido en el cual indicó que América fue superior en los primeros 45 minutos y tuvo la oportunidad de marcar dos goles más a los que hizo. Añadió que para el segundo tiempo Junior hizo cambios, este momento detuvo su descripción para criticar la no alineación de Teófilo Gutiérrez ni Fabián Ángel desde el pitazo inicial.

"En el segundo tiempo. Junior hizo un par de cambios y ahí no tiendo yo. No entiendo la vaina. Ahora los jugadores están lesionados para jugar 45 o 50 minutos. No entiendo como antes cuando estábamos lesionados queríamos jugar siempre, nos reventábamos en la cancha. Ahora los mejores jugadores del equipo juegan 20 o 30 minutos. En nuestra época si estábamos lesionados para jugar semifinales, eso hay que jugarlo hasta mocho, 'me reventé, pero en la cancha'. Los mejores jugadores en los equipos siempre juegan aunque estén mochos", puntualizó.

Le puede interesar: Presidente de Dimayor, contundente sobre el futuro del polémico VAR en Colombia

Posteriormente, el 'Pibe' arremetió contra las decisiones del árbitro y el VAR. En primer lugar aseguró que la acción que terminó en gol de Miguel Ángel Borja fue bien anulada por fuera de juego, pero luego crítico la decisión en la jugada que finalizó en tanto de Gabriel Fuentes, pero también fue invalidada por 'offside'.

"No entiendo esta vaina y que le dijeron del VAR que fue 'offside'. No tiendo esa vaina. Pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros, pero ya los árbitros no pitan. Entran a la cancha y no hacen nada. No solo en Colombia, para en todo el mundo. Ese VAR no sirve para nada, que quiten a los árbitros, están hechos unos payados, los árbitros son unos payasos que no toman determinaciones. Antes tomaban determinaciones y se equivocaban, perfecto por que son seres humanos, pero ahora no sirven para nada. Entran a la cancha y no toman decisiones. Si hay mano, al VAR, si hay penal, al VAR. Que quieten los árbitros y que se inventen una vaina sin árbitros", manifestó Valderrama.