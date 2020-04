Lucena le da esperanzas al FPC tras propuesta de la Dimayor

Tras las declaraciones dadas a La FM por parte del presidente de Colombia Iván Duque, donde aseguró que por ahora el fútbol colombiano no podrá regresar ni a puerta cerrada, el ministro de deportes, Ernesto Lucena, no descarta que en un futuro no cercano regrese la Liga BetPlay.

Para Lucena, lo primero que se debe hacer es estudiar tranquilamente el protocolo que presentó la Dimayor al gobierno para que regrese el fútbol a puerta cerrada, luego se evaluará cuándo podría ser tenido en cuenta para que el fútbol se lleve a cabo con todos los cuidados.

El ministro del deporte está abierto a la posibilidad, pero deja claro que lo propuesto será analizado también por las autoridades de salud pertinentes buscando evitar cometer un error al adelantarse a los hechos y que pueda generarse un ambiente peligroso para los futbolistas.

Según el propio Lucena, el campeonato de Colombia podría regresar a finales de junio o en el mes de julio, dependiendo de la curva, de lo que se decida con el Ministerio de Salud y el propio presidente Duque, tras haber mirado con detenimiento el protocolo de Dimayor ya mencionado.

Cabe recordar las palabras del presidente Iván Duque sobre la Liga BetPlay; en estas afirmaciones el dirigente fue certero al responder que el torneo no regresará por el momento ni con los estadios cerrados.

"Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus", concluyó el mandatario en charla con La Fm.