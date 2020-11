Luis Fernando Suárez: “La exigencia del FPC no da para competir internacionalmente”

Luis Fernando Suárez, reconocido técnico colombiano, habló con Antena2.com sobre el presente del fútbol de Colombia y dio su opinión respecto a la presentación de los clubes ‘cafeteros’ en los torneos internacionales, como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El estratega analizó las razones que llevarían a no brillar en Sudamérica.

- ¿Qué opina de la actuación de equipos colombianos en los torneos internacionales?

"Lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido lo mejor, pero es una situación que ya es recurrente desde hace algún tiempo. En 2019 los equipos no tuvieron una buena propuesta en Copa Libertadores; después del año que la ganó Nacional, me parece que ha sido muy negativo todo"

- ¿Serán los refuerzos, jugadores con falta de jerarquía...? ¿Qué ocurre?

"Nosotros hemos perdido vigencia o protagonismo porque todas las circunstancias del torneo han dado para eso: me parece que la liga no es lo más técnica del mundo. Creo que en Colombia la exigencia no te da para después competir a nivel internacional, incluso las salidas de tantos jugadores colombianos afectan porque nosotros somos un país vendedor. La infraestructura del fútbol colombiano no está bien montada y nos ganan por mucho los brasileros y los argentinos, que son los que más han tenido resultados positivos”.

- ¿Le gustaría un torneo largo con un solo campeón?

"Sí. A mí me gustaría que el torneo fuera largo y que hubiese un campeón por año. Eso da muchas posibilidades para que los entrenadores trabajen porque en la tercera o cuarta fecha de cada campeonato ya están en la 'cuerda floja'. ¡Así no hay forma! Asimismo, esto ayudaría para afrontar los torneos internacionales de manera diferente. Me parece que una liga de un año con un campeón sería lo normal y lo más lógico, en la gran mayoría del mundo se da esa situación".