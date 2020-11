Luis Fernando Suárez se destapa: habla de dirigir a Nacional y su futuro como DT

Luis Fernando Suárez, prestigioso técnico colombiano que ha pasado por varios clubes y selecciones, habló con Antena2.com sobre su futuro como entrenador y la posibilidad de regresar a Atlético Nacional a armar un proyecto deportivo. El estratega respondió si ha tenido contacto con la dirigencia del equipo ‘verdolaga’ y confesó lo que pasaría si le llega una propuesta del ‘Rey de Copas’.

Por otro lado, Suárez también analizó las diferencias entre un seleccionador y un entrenador de clubes; dio su opinión al respecto según su amplia experiencia.

- ¿Qué le pasó a Atlético Nacional en esta temporada?

"Esa pregunta es muy difícil de contestar si uno no está adentro. Ahí hay una situación interna... ¡Son muy buenos jugadores todos! El conocer cuál es la verdad, absolutamente la verdad, es imposible para uno que solamente lo ha visto jugar. Me declaro impedido para contestar algo que en realidad no conozco. Ahí tendría que estar uno muy metido en lo que es el medio. No obstante, se debe ser consciente de que hay situaciones en las cuales se puede mejorar, eso tiene que ser revisado, lógicamente los que deben hacerlo son los que están más metidos en el equipo".

- ¿Ha tenido algún tipo de contacto, algún acercamiento con Atlético Nacional?

"No, ninguno. No he tenido un contacto con nadie que tenga que ver con Nacional".

- ¿Le gustaría volver a Nacional?

Equipos como Nacional, o clubes grandes, uno siempre los querrá dirigir. Eso es una situación donde uno debe contestar lo más obvio. Pero soy consciente que, así como uno tiene oportunidades [de dirigir al club verde], también las tienen otros. Direccionar equipos grandes para cualquier entrenador siempre será algo que lo halague a uno".