Lunari lo hizo otra vez: fuerte pulla para Nacional y un guiño a Millonarios

El argentino Ricardo Lunari es un personaje del fútbol muy cercano a Colombia por la identidad que generó en Millonarios, primero como un aguerrido futbolista en los años 90’s y posteriormente como timonel entre 2014 y 2015 donde tuvo un trasegar de altibajos en el equipo bogotano.

Ahora, lejos de las canchas, pero aún en el mundo del fútbol, el estratega argentino no desaprovecha la oportunidad para recordar su pasión por Millonarios, incluso poniéndolo por encima de uno de sus más acérrimos rivales, Atlético Nacional.

En una entrevista para 'Marca Colombia', el técnico argentino habló de su amor por Millonarios y por qué considera que es más grande que Nacional, a pesar de la notoria diferencia en los títulos conquistados por ambas escuadras.

"Nacional lo ha superado en campeonatos, pero no hay duda de que Millonarios es el más grande de Colombia. Si hacemos un censo mundial no tengo dudas que Millonarios tiene más hinchas", señaló enfáticamente Lunari.

También habló de su conocido deseo de volver a Millonarios: “"De acá hasta que me muera tendré la ilusión de volver. No sentí presión, lo disfruté y me sentía orgulloso. Se lo que quiere el hincha y lo que espera cuando va al estadio", recordando que fue técnico desde la mitad del segundo semestre de 2014 hasta el final del primer semestre de 2015 donde llegó a semifinales de la Liga cayendo ante el Deportivo Cali.

Y cerró haciendo un comparativo de cómo era Millonarios institucionalmente cuando él era jugador, poniendo como ejemplo a la Universidad Católica de Chile, club donde también es bastante aclamado: "En mi etapa de jugador, Católica era el ejemplo de cómo se debe manejar un club, mientras que Millonarios era la desorganización. La similitud la encuentro en el amor de los hinchas, que es incondicional, aunque no se consigan títulos. Salí campeón en Católica, pero el cariño que he recibido por parte del hincha de Millonarios se ha mantenido y aumentado hasta el día de hoy".