David Macalister Silva habló tras la victoria de Millonarios 3-1 sobre Independiente Santa Fe en el clásico capitalino que se jugó por el Torneo ESPN.

El jugador 'albiazul', que fue figura en el compromiso, destacó el juego del equipo y le envió una pulla al rival al referirse sobre si cuenta o no el resultado para quitar la racha negativa que tenía Millonarios en los clásicos ante el 'cardenal'.

Pues según el volante, el resultado cuenta así no sea oficial: "Es positivo, el clásico no tiene nada de amistoso. Entre las estadísticas, los amistosos que ellos nos ganaron los sumaron en cuanto al tiempo que nosotros no podíamos ganar. Esa era la consigna, no podíamos perder un clásico más, independientemente el marco que fuera y cortamos esa racha", sentenció una de las figuras del 'embajador'.

Y es que la última vez que Millonarios le había ganado a Santa Fe fue en la ida de la final de la liga colombiana en el segundo semestre de 2017, título que después ganó el elenco azul tras un empate en la vuelta. Luego de eso no había podido vencer al rival de patio.

Para el equipo del técnico Alberto Gamero este resultado les sirve pensando en crecer futbolísticamente y ganar confianza de cara al inicio del campeonato colombiano, donde el 'albiazul' tendrá la responsabilidad de pelear por la estrella; asimismo, Millonarios espera estar a punto pensando en lo que será la Copa Sudamericana, certamen donde debutará ante Always Ready el 6 de febrero.