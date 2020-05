Matías Pisano se desahogó: problemas con América para negociar su contrato

Una de las principales salidas que se daría en América de Cali en el mes de junio es la del argentino Matías Pisano, mediocampista que fue de gran valor en el título obtenido por el elenco escarlata en diciembre contra Junior y tenía un buen desempeño antes de la suspensión del fútbol por la pandemia.

Su contrato vence en junio y para retenerlo América deberá pagar una importante suma de dinero que en este momento luce improbable. Por ende, Pisano quedará libre en el mercado de pases y se habla de su posible llega a la Universidad Católica de Chile.

Lea también: La Fifa habría suspendido el Mundial de Clubes 2020

"La economía es un tema complicado, yo quiero lo mejor para el club, que al club le vaya bien, yo estar feliz, de acá a junio falta mucho, pueden pasar muchas cosas”, señaló Pisano en diálogo con el programa ‘Zona libre de humo’.

Asimismo, habló de algunos inconvenientes en la negociación de club y jugadores para la reducción de salarios por la crisis: "El club dio una propuesta y los jugadores respondimos con una propuesta, que fue ayudar al club, pero esa propuesta el club no la aceptó, y de ahí fue que se empezó a hablar con distintos jugadores; así de simple"

"Si me das a elegir, yo me quedo en América, estoy jugando, llegué y soy campeón, estoy en Copa Libertadores, jugué todos los partidos, la gente me quiere. Mejor imposible, pero no depende de mí", acotó el talentoso jugador dejando un mensaje a Tulio Gómez sobre su futuro.

De interés: "Con él haría cosas más íntimas": Míchel reapareció para burlarse del 'Pibe'

Pero se mostró consciente de la difícil situación: "Hoy en día no creo que el balón este en la cancha de Tulio Gómez, yo me pongo en su lugar, por lo que ha gastado y ha invertido, pero también de lo que se viene más adelante. Yo me quiero quedar en América porque es un club del cual me encariñé, de su hinchada y ellos me quieren mucho... A todos los que me escriben les digo siempre que no depende de mí quedarme".

“Yo no hablo de tema de números, siempre le dejo a eso al empresario, yo me encargo de demostrar lo que valgo en la cancha. América tenía dos opciones para comprarme, una a final de diciembre de 2019 y ahora en junio con otro valor", cerró sobre su situación.