Mea culpa del 'Tigre' Castillo: la razón por la que no triunfó en Millonarios

Uno de los exjugadores más polémicos de los últimos años en Colombia es Jairo el ‘Tigre’ Castillo, quien fue uno de los grandes goleadores del América de Cali, pero fue uno de los más señalados en el descenso del elenco escarlata contra Patriotas en el 2011 tras fallar un cobro en la tanda de penales.

En diálogo con Win Sports, hizo un recuento de su carrera deportiva y reconoció algunos errores: “Tuve muchas expulsiones y dejé al equipo mal parado. Contra Boca se ganó y eso tapa un poquito. De viejo fue que aprendí, jugaba a lo mío y no me expulsaban de viejo, pero en mi juventud tuve muchas expulsiones tontas”, señaló sobre un cotejo con Vélez que habían retransmitido en la señal del canal.

Luego hizo una crítica al fútbol moderno: “Es correr y correr, el que tiene la pausa y el diferente se va rapidito, ahora todos quieren correr como locos, no se ve mucho el jugador habilidoso y los que son muy habilidosos ya no los quieren”.

Asimismo, hizo un recordatorio de mal paso por el fútbol bogotano: “Cuando llegué a Millonarios, en el primer partido me lesioné en Armenia, fue la primera lesión de cruzado y no pude. Me lesioné, llegó el profe Osorio, me puso al final, jugué varios partidos, pero no pude rendir, jugué 3 o 4 partido y me lesioné 2 veces. Fue una deuda grande no haber podido triunfar en Millonarios porque es un equipo grande, me dolió bastante ese paso por Millonarios”.

También contó por qué se retiró del fútbol: “Me fui porque ya pasaba por la tercera operación, ya no me daba. No quería jugar con dolor, no aguanté”, al tiempo de confesar su admiración hacia Falcao, Batistuta y Ronaldo el brasileño.

Y cerró sobre su actual momento en otra labor del fútbol: “Lo que estoy haciendo acá en Boyacá Chicó, soy entrenador de los delanteros, eso es lo que me gusta, no me gusta nada de técnico, de pronto de asistente”.