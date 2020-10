Millonarios vs Águilas Doradas: cómo y dónde ver el partido online EN VIVO

Millonarios no ha tenido un buen rendimiento a nivel general en el fútbol colombiano. El cuadro 'embajador' no levanta cabeza y en el regreso de la Liga Betplay, tras la pandemia, no ha podido sumar su primera victoria.

Por esta razón, los dirigidos por Alberto Gamero se mantienen en el fondo de la tabla de posiciones. Pese a no ser colero, sus puestos no pasan del 17, ubicación donde ahora se encuentra con 10 unidades y una diferencia de gol de -6.

MILLONARIOS VS ÁGUILAS DORADAS: CÓMO SEGUIR EL PARTIDO POR INTERNET

Millonarios vs Águilas Doradas lo puede seguir online y en directo por la página de Antena2.com: el minuto a minuto del encuentro, las estadísticas y más detalles harán parte de la transmisión. Además, el canal de Antena 2 de Youtube transmitirá el partido. Por otro lado, para ver el juego en vivo lo puede hacer por el canal de Win Sports +.

LOS CONVOCADOS PARA ENFRENTAR A ÁGUILAS

Los arqueros llamados para este encuentro serán Christian Bonilla y Juan Moreno, la novedad es la no presencia de Christian Vargas. En la zona defensiva se encuentran Bréiner Paz, Juan Pablo Vargas, Felipe Román, Elvis Perlaza, Matías de los Santos y Ómar Bertel.

Por otro lado, en la zona de volantes el profesor Alberto Gamero apuesta por Santiago Montoya, Juan Carlos Pereira, Jhon Duque, Stiven Vega y Klíver Moreno.

El ataque de Millonarios lo encabezará Ricardo Márquez, Cristian Arango, Juan Camilo Salazar, Ayron del Valle y Emerson Rodríguez.