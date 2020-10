Millonarios vs Nacional: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El gran clásico del fútbol colombiano vuelve a tener los focos habituales, máximo por la situación de los dos equipos en la Liga Betplay, teniendo en cuenta los últimos resultados conseguidos por cada uno. Mientras que Millonarios viene de perder en la Copa Sudamericana frente al Cali, Atlético Nacional viene de caer ante Patriotas en la Liga y de empatar frente a River Plate de Uruguay, también en la Sudamericana.

Millonarios vs Nacional: hora, canal de TV y cómo ver el partido en Internet

El partido Millonarios vs Atlético Nacional se puede ver este sábado 31 de octubre a través de Win+. Si quiere seguirlo por internet, o se encuentra fuera de Colombia, el partido lo puede ver en la plataforma de Win Sports online, la cual tiene un costo de 30 mil pesos mensuales (8 dólares, aproximadamente). Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube también traen todos los detalles del compromiso.

Colombia: 6:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

Perú: 6:00 pm

México: 5:00 pm

España: 1:00 am (del domingo)

Por ello, la victoria se hace necesaria para ambos equipos en el marco de la fecha 17 de la Liga Betplay. Los dirigidos por Alberto Gamero deben sumar los tres puntos para seguir con esperanzas de avanzar a los cuadrangulares. Tienen 18 puntos y no cuenta con margen de error en la tabla de posiciones. Una derrota los deja sin posibilidad alguna de meterse en la pelea por estar entre los ocho mejores del FPC.

Entre tanto, Atlético Nacional debe volver a disfrutar de las mieles del triunfo. El equipo que está liderado por Juan Carlos Osorio no gana desde hace tres partidos. Las críticas no se han hecho esperar y el entrenador ya está en la mira de los aficionados. A ello se suma que debe alcanzar la victoria para no correr riesgos en las últimas jornadas de la fase ‘Todos contra todos’ del campeonato local.