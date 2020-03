Nacional, el equipo más equilibrado de la liga antes de su suspensión

La Liga BetPlay Dimayor 2020 entró en una suspensión obligada por la alerta que se ha registrado en todo el mundo por la pandemía del coronavirus y que hasta este domingo 15 de marzo ha infectado a 34 personas en Colombia. Hace unos días la División Mayor del Fútbol Profesional colombiano tomó la decisión de interrumpir el certamen, que hasta la octava jornada lideraba Atlético Nacional.

Y es que a los largo de las ocho fechas, el conjunto 'verdolaga' ha demostrado ser el equipo mejor equilibrado y con mejores números del balompié en el país. los dirigidos por Juan Carlos Osorio, con un estilo de juego rápido y vertiginoso por las bandas, han acumulado 15 puntos después de registrar cuatro victorias, tres empates y una sola derrota.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

A pesar de no estar en el listado de Deportivo Cali, Deportes Tolima y Once Caldas, como los clubes que se mantienen invictos al no haber perdido ningún compromiso en el campeonato, los antioqueños sí son los más goleadores con 18 tantos.

Por otro lado, Nacional ha recibido 11 goles y tiene en Gustavo Torres y Jefferson Duque a sus máximos artilleros al contar cada uno con cuatro celebraciones.

El conjunto 'verdolaga' es el club que tiene mayor cantidad de pases acertados con un 83 %, mientras que cuenta con un 16 % en el porcentaje de acierto de gol. Igualmente, es la institución con más número de remates, 154 y el que más pases ha hecho con 3463.