Nacional o Millonarios: Corredor habla de su futuro y elige a su preferido

“Ustedes han visto la forma de jugar de Patriotas cuando lo teníamos y también ahora en Pasto. Uno tiene que ir a un club donde también le guste tener esa idea de juego clara”, señaló en primera medida sobre su trabajo.

Indagado por los clubes de su gusto comentó: “En un futuro pensaría en Nacional, pero Millonarios también porque fui hincha desde niño y es una de las grandes de Colombia y también me gustaría darle una identidad y una idea de juego... En sí es buscar un equipo que tenga estructura sólida y objetivos claros”.

Y cerró mencionando otro club, peor respetando su actualidad en el equipo del Galeras: “Esos dos son los equipos que tengo en mi cabeza. También me gusta el Once Caldas por la buena plaza que tiene, pero Dios me tiene en Pasto, espero hacer muy bien las cosas aquí y más adelante él decidirá mi futuro”.