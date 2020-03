"No más porno en el chat": Bochornoso momento en la asamblea de Millonarios

Este miércoles 18 de marzo, Millonarios llevó a cabo su asamblea ordinaria que estaba programada para este periodo del año y los directivos del cuadro azul respondieron diferentes inquietudes de los socios (muchos de ellos hinchas), además de informar situaciones económicas y deportivas de la institución azul en los últimos meses.

Debido a las medidas preventivas implementadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, Millonarios se vio obligado a realizar su asamblea de socios de manera virtual por medio de un video chat donde, entre otros, estuvieron presentes Enrique Camacho y Gustavo Serpa.

En un momento de la asamblea, algunos socios se molestaron con los directivos por reírse mientras algunos realizaban preguntas sobre la situación del club y los aficionados, por lo que se vieron obligados a disculparse, pero también pidieron que no enviarán más porno al chat de la asamblea, generando algunas risas.

"Lamentable que esto nos ofenda, pero es un momento de distención mientras se hace la votación. No es una burla para ustedes que están al otro lado, pero intentaremos no reírnos para que no se sientan ofendidos... por favor los que están mandando porno por el chat absténganse de hacerlo, eso también es ofensivo; quería hacer esa aclaración”.

Después del bochornoso incidente, la asamblea del club azul continuó en total normalidad y se hicieron las correspondientes votaciones, además de resolver diferentes inquietudes de logísitca, deportivas y administrativas del club.