"Nos estamos autodestruyendo y no es por la pandemia": directivo sobre división en la Dimayor

Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, habló para el programa Fanáticos de Antena 2 de RCN Radio en donde arremetió contra el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Jorge Enrique Vélez, al criticar su gestión en el cargo.

Martán señaló que el fútbol es "la oveja negra" por que el interlocutor (Vélez) hace que las relaciones con el Gobierno Nacional no sean buenas.

"Las puertas del Gobierno están cerradas mientras la Dimayor nos sigue mintiendo. Nos han mentido con el dinero de la televisión internacional, nos dijeron que en noviembre y nada, nos dijeron que en unos meses y nada. Nos van a seguir mintiendo por que no va a pasar nada", dijo el dirigente.

Por otro lado, también se pronunció sobre la continuidad de Jorge Enrique Vélez como presidente de la entidad que coordina el fútbol de clubes en Colombia, al mismo tiempo que aseguró que en la Dimayor hay una división,

"Es una pregunta lo de Vélez, acá algún periodista nos graduó de opositores, pero Cortuluá siempre ha enviado documentos. Aquí un grupo no está de acuerdo con otro grupo por el presidente. Las cosas no pueden basarse en que si no es fulano es sutano, pero yo creo que siempre hay alguien que puede ser mejor", indicó.

Martán finalizó manifestando que él no aspira a la presidencia de la Dimayor, a pesar de que ea la mayoría la que elige con sus intereses y señaló lo qué afectó el aspecto político al fútbol colombiano.

"Muy cierto, lo político nos afectó. Yo también voté por que no sacaran a Perdomo, pero la institucionalidad está por el suelo, nos estamos autodestruyendo y esto no tiene nada que ver con la pandemia. Si tuviéramos el dinero de la tv no estaríamos diciendo que no podríamos pagar. Necesitábamos buenas relaciones con los entes gubernamentales y al final no se dio así", puntualizó.