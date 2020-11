Oficial: Cúcuta vs América no se jugará y el visitante gana por 'W' el partido

Luego que Supersociedades haya dictaminado la liquidación del Cúcuta Deportivo y previamente se le haya notificado la pérdida del reconocimiento deportivo, en Dimayor hubo varias reuniones para decidir el futuro del club motilón de cara al final de la temporada 2020.

En primera instancia, el partido entre Cúcuta Deportivo y América de Cali de este jueves por la fecha 19 de la Liga Betplay no se jugará debido a que en Dimayor consideran que sin reconocimiento deportivo no puede jugar y no fue posible darle la salvación económica por la negativa de tres clubes el día anterior.

Además, se conoció que Cúcuta Deportivo no está al día con la alcaldía de Armenia en lo que respecta al alquiler del Estadio Centenario donde oficia como local y por ende tampoco se podría efectuar el juego programado para las 8 de la noche de este jueves.

Así las cosas, el partido no será aplazado, sino que el Cúcuta Deportivo perdería los puntos por ‘W’ dándole un 3-0 a favor del América de Cali en lo que respecta al cotejo de la fecha 19. Confirmado por el presidente de Dimayor.

Además, Cúcuta Deportivo perderá perder los tres puntos contra Atlético Nacional del próximo domingo y está en duda su presencia en la ‘liguilla’ de perdedores que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2021.