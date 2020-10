Once Caldas regresó a la victoria en el Palogrande

Once Caldas volvió a la victoria en el estadio Palogrande gracias al marcador de 2-1 frente a Jaguares de Córdoba.

En el duelo de la jornada 16 de la Liga Betplay, los dirigidos por Huber Bodhert lograron quedarse con los tres puntos gracias a los tantos de Marcelino Carreazo y Sebastián Hernández mientras que por Jaguares descontó Darwin López.



Gracias a la anotación de Marcelino Carriazo, quien al minuto 5 de la parte inicial logró abrir el marcado, los dirigidos por Bodhert pudieron jugar con más calma, teniendo en cuenta que en los últimos partidos jugados no lo conseguían. El gol del blanco de Manizales llegó gracias a un rebote que dio el portero Robinson Zapata tras un potente remate de Carriazo, quién estuvo muy atento para mandar el balón al fondo de la red.

No obstante, el compromiso acabaría con el marcador de 1-0 por lo que los dirigidos por el técnico Suárez debían salir a buscar el empate, ya que están peleando por permanecer en la primera división del FPC.



Iniciado el segundo tiempo, las emociones no se hicieron esperar y fue en el minuto 57 en una jugada individual del paraguayo Roberto Ovelar quien asistió de manera rasante para que Sebastián Hernández pusiera el 2-0 y así, el conjunto de Manizales lograra jugar con más calma.



Después de la anotación de Hernández, Once Caldas tomó la posesión de balón por lo que la visita no lograba ocasionar peligro en el arco custodiado por Guillermo Ortíz; salvo un remate potente del venezolano Diomar Díaz quien estrelló la pelota en el poste pero no causó mayor peligro.



Ya para acabar el encuentro y cuando todo parecía que quedaría así, el delantero del equipo de Montería, Darwin López logró descontar el marcador (2-1) y así tener la esperanza de poder empatar el compromiso. Sin embargo, el tiempo no alcanzó, tuvieron que devolverse con las manos vacías y pensando en lo que será la próxima Liga Betplay.



Mientras tanto, Once Caldas alcanzó los 25 puntos pero aún le falta compromisos y victorias para poder asegurar su cupo en las fiestas finales.