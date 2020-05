Osorio sensato: "el fútbol pasó a ser lo que es: a estar detrás de la salud"

El técnico Juan Carlos Osorio arregló su continuidad con Atlético Nacional hasta finales de 2020, una noticia que ilusiona a los hinchas del cuadro verdolaga, quienes sueñan con volver a ver al equipo en lo más alto de la tabla de posiciones tanto de Colombia como de los certámenes internacionales, donde sus últimas presentaciones, después del título de 2016, no han sido las más favorables.

Por eso, tras acordar con la dirigencia de la institución antioqueña la extensión de su contrato, el técnico risaraldense habló con Múnera Eastman radio y aunque aseguró que espera que el fútbol vuelva pronto, también manifestó su idea respecto al fútbol actual. "El fútbol pasó a ser lo que es: a estar detrás de la salud y de las necesidades diarias del colombiano", remarcó el estratega quien volvió a mediados de 2019.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para mostrar su deseo de volver a la competencia, algo que asegura que le ha hecho falta durante los últimos días y que para él es importante, aunque no deja de darle trascendencia a la salud: "Yo, que añoro poder volver a jugar, considero que lo más importante es que todos nos mantengamos saludables. No tengo una idea de cuándo podríamos regresar".

Por lo pronto, el plantel de Atlético Nacional sigue realizando trabajos en sus hogares, los cuales son monitoreados por el propio entrenador y su cuerpo técnico.

El conjunto 'verdolaga' está a las expectativa de una posible reanudación de los entrenamientos al aire libre, teniendo en cuenta las recientes comunicaciones que han tenido el Ministerio del Deporte con la Dimayor con respecto a los protocolos para habilitar las actividades.