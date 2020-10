Otro directivo del FPC en contra del VAR: "es un negocio demasiado costoso"

El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, expresó mediante su cuenta de Twitter que “el VAR en el fútbol es un negocio, demasiado costoso, que incrementa las decisiones injustas de acuerdo a los intereses del fútbol. Ni qué hablar de la forma como se hacen los contratos y con quién se hacen. Iniciamos el fin del fútbol que nos trasnocha”.

Según el dirigente, en declaraciones anteriores, “la contratación de Mediapro (firma que brinda el VAR al FPC) en Colombia se hace, a mí parecer, de forma irregular. En la Dimayor hay una comisión de mercadeo que debe estudiar todo tipo de contratación, pero el presidente no pasó ese contrato por ahí y lo llevó directamente a la asamblea”.

Cabe resaltar que Zuluaga no es el único dirigente que se encuentra inconforme con el VAR; José Fernando Salazar, máximo accionista de Rionegro Águilas, señaló después del compromiso ante Atlético Nacional que “a este golpe el VAR va a sacrificar los buenos trabajos arbitrales como el del señor Tabares en el juego Rionegro vs Nacional y determinará ascensos, descensos y campeones del FPC y no bajo los parámetros y objetivos por los que fue creado”.



No obstante, algo que sí está claro es que por el momento el VAR se seguirá utilizando en la Liga Betplay. La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol anunció que en la jornada 16 de la Liga Betplay, los compromisos disputados entre Junior y Millonarios, así como Medellín vs Deportivo Cali, harán uso de la video asistencia.