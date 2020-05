Pisano habla de su futuro y dice que América "no está bien económicamente"

A pesar de estar en cuarentena y de que su presente es el América de Cali, Matías Pisano ha sido noticia en las últimas semanas porque les ha coqueteado a clubes extranjeros como Independiente de Avellaneda y Universidad Católica. El argentino habló al respecto y resalta que su contrato con la 'mecha' termina en junio próximo y no sabe si le renovarán.

Adicionalmente, el futbolista resalta que se siente muy bien en el conjunto americano, pero sabe que la situación no es buena por la pandemia, así que va pensando en qué opciones tiene para continuar su carrera deportiva.

"Mi idea es seguir acá. Me encariñé, el hincha me quiere mucho, pero no depende de mí, depende del club y América no pasa una buena situación económica por la pandemia. Hay que esperar, si no me quedo, pues miraremos los destinos", dijo Pisano en charla con DirecTv Sports.

Siendo así, es muy complicado que siga en la institución 'escarlata' el jugador, ya que el propio Tulio Gómez, máximo accionista del América, ha admitido que le parece complicado continuar con varios jugadores en la plantilla; incluso, el futuro del contrato del técnico Alexandre Guimaraes está en veremos, ya que se habla de una pausa del contrato mientras la situación mejora.

Por ahora, América sigue brindándole la mejor preparación física posible a sus jugadores desde la casa: videos, charlas, documentos, etc, son algunas de las herramientas.