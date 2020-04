Matías Pisano deja frío al América y confiesa a cuál equipo quiere ir

Por otro lado, no es que no es la primera vez que Pisano habla de no seguir en el América de Cali, puesto que en esta semana ya le confesó a un medio chileno su interés por llegar a un club como Universidad Católica, escuadra que es rival de la 'mecha' en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Puede ver: Pilas, América: Pisano mostró las ganas de jugar en un grande de la Superliga argentina

"Católica es un equipo duro e importante. Me gusta como juega. Sí, me han contactado. En junio se me acaba el contrato en América y luego veremos qué pasa", concluyó.