Rival del América en Libertadores quiere fichar a Matías Pisano

Matías Pisano, jugador y gran figura en los últimos meses del América de Cali, aceptó que ha tenido contactos para salir del cuadro 'escarlata' en el próximo mercado de pases cuando acabe contrato con la institución. En entrevista con 'Pauta' de Chile, el mediocampista habló sobre la posibilidad de dejar al equipo rojo y reforzar a la Universidad Católica.

Mire acá: Dueño de América responde a posible salida de Alexandre Guimaraes

Según el futbolista, a mitad de año acaba contrato con la 'mecha' y cualquier cosa puede pasar; asimismo, aceptó que le gusta la manera de jugar del equipo chileno. "La Católica es un equipo duro, me gustó como juega. Es un equipo importante. Sí, me han contactado. En junio se me acaba el contrato en América y luego veremos qué pasa", contó.

También Pisano dijo que jugadores como Matías Zaldivia, del Colo-Colo de Chile, le recomendaron jugar en la Católica, pues es uno de los clubes más grandes de Chile y tiene con qué hacer cosas importantes en el futuro. "Soy muy amigo de Matías Zaldivia y él me ha hablado muy bien de la liga chilena".

Por el momento, Pisano se encuentra entrenando desde su casa con el América de Cali, bajo las ordenes del técnico Alexandre Guimaraes. Sin embargo, espera pronto regresar a las canchas cuando se logre reiniciar el campeonato colombiano; no obstante, deja claro que acaba contrato a mitad de año y no sabe cuál será su futuro, pues necesita seguir jugando y ya hay varias opciones.

Puede ver: América goleó a Huila y Equidad humilló a Alianza: fecha 1 de la E-Liga Betplay

Cabe recordar que Pisano fue una de las fichas fundamentales del América en el título que consiguió el semestre anterior al derrotar al Junior de Barranquilla en la final de la Liga Betplay.