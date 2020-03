Preparador físico del América cuenta cómo el equipo sigue manteniéndose en forma

Rodrigo Poletto, preparador físico del América, habló con Antena 2 Cali sobre cómo están potenciando a los jugadores de cara al reinicio del campeonato en búsqueda de lograr mantenerse en las mejores condiciones y seguir siendo protagonistas de Colombia y en la Copa Libertadores.

Mire acá: "En América me querían sacar a mí y al entrenador", reveló el 'Gato' Pérez

"Estamos cambiando un poco la rutina para hacer el entreno todos juntos en una videoconferencia. Es algo diferente, pero nos da un resultado muy bueno", dijo Poletto, que agregó que de manera remota hablan. “Son aplicaciones y con esta herramienta todos nos conectamos. Yo ahí doy el entrenamiento y veo a los atletas a la vez. Así miramos los errores, las cosas buenas, etc".

El preparador explicó lo que se hace en cada una de las rutinas para continuar con lo pactado: "Los trabajos son de alta intensidad que podemos hacer desde la casa. Ejercicios funcionales sin necesidad de una máquina, con objetos del hogar. Eso nos ayuda mucho para que cuando regresemos los jugadores estén bien para iniciar un entrenamiento especifico con balón", puntualizó.

Sobre las dudas de si estarán o no en las mejores condiciones los futbolistas al momento de retomar la liga, él contó: "Por lo menos nos mantenemos en la parte física y eso es muy bueno, no hemos parado de entrenar; no es lo mismo cuando los jugadores regresan de vacaciones, no es así porque en esta ocasión los futbolistas sí están trabajando. Esta es la base de todo; creo que cuando regresemos por ahí en una semana o dos los jugadores pueden iniciar una competencia", indicó.

Puede ver: Pelea en Dimayor: América toma primeras medidas contra presidente de Equidad

En la parte de comidas, cada uno de los miembros de la plantilla es evaluado para evitar que aumenten de peso. "Sobre la nutricional estamos controlando todo desde el chat en las mañanas y el cuerpo técnico”, puntualizó.

Rodrigo Poletto también recordó su hoja de vida, donde conoció desde mucho antes al técnico Alexandre Guimaraes: "Yo soy del sur de Brasil y trabajé con Guimaraes en la Selección de Panamá, etc. En Brasil estuve en grandes clubes como Flamengo, Fluminense y Vasco de Gama”, concluyó.