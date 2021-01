Presidente de Dimayor contó lo que pasará con el VAR y el lío de la TV internacional

“No quisiera comentar sobre eso y no quiero que los clubes no sean los primeros enterados. He tenido reuniones con Media Pro (firma que maneja el VAR en Colombia) sobre el mandato que me dio la asamblea de suspenderlo. Hay un contrato firmado y los contratos son para cumplirlos, entonces debemos ver cómo solucionamos”, señaló en primera medida Fernando Jaramillo.

“Personalmente, yo soy un defensor del VAR. Creo en la herramienta, aunque los árbitros a veces se equivoquen; pero una liga como la colombiana debe tener VAR, nos tenemos que poner de acuerdo en materia económica y eso está en proceso mientras el jueves (14 de enero) nos reunimos con los clubes”, comentó el directivo.

De interés: Hay 'novela' Dayro Moreno: nueva oferta internacional y reunión en Once Caldas

Y también contó en qué va el embrollo con la TV internacional y los problemas que tuvieron con una compañía extranjera_ “El contrato lo rescindimos unilateralmente por incumplimiento de la firma internacional LAES. Tratamos de llegar a una concertación para evitar muchos desgastes y demandas con ellos, pero tenemos una posición jurídica clara porque ellos ya estaban ganando un dinero”, reveló.

“Los derechos de apuestas y de E-games (videojuegos) vuelven a Dimayor y los derechos de TV internacional hasta 2026 son de Win Sports. Estamos viendo cómo le sacamos provecho a esos derechos internacionales, pero sí hay gente muy seria interesada en trabajar con Dimayor”, finalizó Jaramillo.