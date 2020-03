Presidente de Millonarios dio luces de cómo se volvería a jugar la Liga Betplay

Debido a las medidas de prevención que ha instaurado el gobierno nacional de Colombia para intentar controlar la propagación del coronavirus en Colombia, el fútbol colombiano se vio obligado a detenerse a la altura de la fecha 9 de la fase regular y por ahora es una incertidumbre el futuro del certamen.

Para hablar del tema, estuvo el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en el programa ‘Nexo ESPN’ y explicó las medidas que podrían tomarse para poder continuar con la actividad del rentado colombiano cuando disminuya la pandemia en el país.

“Realmente nunca se habló de cancelar el torneo en esa reunión (de Dimayor), se habló de evaluar, esperar y mirar qué iba a ocurrir”, explicó en primera medida el directivo del cuadro azul.

Posteriormente, el directivo dio luces de cómo se podría trabajar en una reanudación del fútbol colombiano: “Se notificó que la UEFA iba a decidir este martes qué iban a hacer con la Eurocopa y otras competiciones. Ahí se definirá qué pasa con la Copa América y a partir de esa base iremos trabajando”.

Y cerró con una responsable declaración sobre no precipitarse a dar noticias sobre el FPC: “Yo creo que una pandemia hay que manejarla día a día y hay que tomar medidas drásticas para corregir y superar... Hay que tener paciencia, pero yo no me atrevo a dar un tiempo para normalizar las cosas”.

Cabe señalar que en Dimayor se estudió la posibilidad de continuar con la actividad del fútbol colombiano, pero sin presencia de hinchas en el estadio. Sin embargo, algunos directivos sensatos como los presidentes de Nacional, Millonarios y Medellín pidieron que se suspendiera el torneo para cuidar la salud de sus jugadores y no perder dinero en alquiler de estadios.