¿Qué pasará con Juan David Pérez en América? Juan Cruz Real tiene la respuesta

Luego de confirmarse la llegada de Juan David Pérez al América de Cali a inicios del 2020; los directivos e hinchas esperaban que el delantero proveniente de Millonarios aportara las buenas actuaciones que tuvo bajo el mando de Jorge Luis Pinto en el elenco bogotano.

La junta directiva de los ‘escarlatas’ apostó por Pérez y por ende, compraron sus derechos deportivos pensando en que el delantero retribuiría la confianza puesta en él. Sin embargo, las cosas no fueron así y aunque quedó campeón en las dos oportunidades, no tuvo el protagonismo esperado con el ex técnico del conjunto vallecaucano Alexandre Guimaraes, ni con Juan Cruz Real.

A través de una entrevista con Zona Libre de Humo, el adiestrador argentino fue sincero con el caso de Juan David al expresar que "no está claro. No se sabe si va a continuar en el club o no. Tuve una conversación sincera con él y le expliqué cuál es la situación. A partir de ahí tendrá que hablar con el club y ver cuál es la mejor opción”.

Y es que con estas declaraciones, se pudo entender que para la temporada 2021, Pérez no será tenido en cuenta, por lo que, tanto él como las directivas tendrán que buscar un nuevo club lo más pronto posible para no quedar inactivo por lo menos seis meses.

Hay que recordar que el jugador en su paso por América alcanzó a disputar un total de diez compromisos en la Liga Betplay donde 3 de ellos fueron como titular, además de marcar un gol ante Patriotas. Por otra parte, jugó cinco partidos de Copa Libertadores y 30 minutos de la Superliga.