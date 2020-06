¿Qué pasó con Fabián Sambueza y por qué se dice que no seguirá en Santa Fe?

Santa Fe es uno de los clubes importantes del país que han adoptado algunas medidas económicas para enfrentar la crisis financiera que ha golpeado al fútbol colombiano tras la suspensión de la Liga Betplay por cuenta de la pandemia del coronavirus.

En medio de todo eso, el cuadro rojo llegó a un acuerdo con algunos referentes como Luis Manuel Seijas y Andrés Pérez para que continúen en la institución, pero con Fabián Sambueza aún no hay nada concreto y la incertidumbre crece por el mejor jugador de la plantilla que dirige Hárold Rivera.

Lea también: "Ser diferente genera envidia": Dardo del 'loco' Abreu a los críticos de Juan Manuel Lillo

Santa Fe y Sambueza vienen dialogando hace varias semanas, pero todavía no han llegado a un acuerdo económico, esto ha trascendido con fuerza y llevó a que desde algunos medios se anunciara que el mediocampista recibió una carta de no continuidad y que se prendieran las alarmas por su futuro. No obstante, esto es algo de regular función.

A Sambueza ya le habían entregado esa carta hace varias semanas como parte del proceso normal cuando a un empleado se le acerca el vencimiento de su contrato. Sin embargo, aún están en conversaciones con la directiva para buscar un acuerdo. En Santa Fe quieren que el argentino se quede, pero todavía no hay nada concreto.

De interés: "Queiroz veía el fútbol diferente y así lo entrenaba": Jose Peseiro

En caso que Sambueza no siga en Santa Fe por los motivos económicos ya mencionados, será jugador libre en el mercado de fichajes, pues él es dueño de sus derechos económicos. Ahí ya podría negociar con cualquier equipo y se menciona que Junior sería uno de los interesados luego de dejarlo ir erróneamente en junio del año pasado.