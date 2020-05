Robayo recordó su salida de Millonarios: "el Señor me mostró la hipocresía de mis compañeros”

Rafael Robayo se fue del club como uno de los ídolos de la afición y uno de los referentes de la institución, sin embargo, su salida no fue tan sencilla como pareció en 2016 y esto quedó claro luego de las palabras del futbolista, quien recordó la amarga forma en que tuvo que decir 'adiós' al equipo embajador y los malos tratos a los que fue sometido por varios integrantes del plantel quienes lo tenían en mal concepto.

"En 2016 el Señor me mostró hipocresía de compañeros de grupo, del entorno de la institución con malos tratos. Fueron seis meses en los que el Señor me mostró que había compañeros que me tenían como el sindicalista, el saca técnicos, el traidor y el que nadie quiere en Millonarios", arrancó comentando el exjugador del cuadro capitalino al programa 'Ligados' del portal Liga Deportiva.

Sin embargo, más allá de esta situación, Robayo concluyó el campeonato jugando como titular del club y su trabajo fue reconocido por Diego Cocca, técnico del equipo albiazul en ese entonces: "Dios me respaldó y me terminó colocando como titular en los últimos diez partidos del equipo bajo el mando de Diego Cocca que era el entrenador. Dios me respaldó con las palabras de ese entrenador quien al final de temporada me dice: ‘lo siento porque lo juzgué por lo que me dijeron cuando llegué. Usted es un profesional, un líder; todo lo contrario de lo que me dijeron y por eso terminó jugando conmigo'".

Finalmente, concluyendo sus palabras sobre lo sucedido en ese periodo, Robayo afirmó: "Muchas veces hay envidias de compañeros. Muchas veces te buscan, te llaman y preguntan cuando te necesitan para algo bueno de ellos, pero cuando ellos sienten un poquito de fuerza empiezan a mostrarte la cara que verdaderamente siempre han tenido".