Santa Fe se metió segundo, Millonarios no despega; tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Dio inicio la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor con tres compromisos en los cuales se marcaron siete goles y solo un equipo, Independiente Santa Fe, logró sumar los tres puntos.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2020

En el juego que abrió la jornada, Alianza Petrolera igualó 1-1 con Once Caldas de Manizales, que sigue en la parte alta de la tabla.

Los goles del encuentro fueron obra de Hayen Palacios por lo 'petroleros' y Roberto Ovelar por el 'blanco, blanco'.

A segunda hora, Independiente Santa Fe escaló posiciones en la tabla luego de vencer como visitante 2-3 a Cúcuta Deportivo en una buena demostración de jerarquía.

En el partido que terminó los encuentros de este viernes, Millonarios no levanta cabeza y en esta ocasión empató sin goles con Atlético Bucaramanga en El Campín de Bogotá.

La fecha 11 continuará este sábado con los partidos: Deportivo Pasto Vs. Boyacá Chicó; Jaguares Vs. Deportivo Cali; Deportivo Pereira Vs. Deportes Tolima y Atlético Nacional Vs. Envigado.