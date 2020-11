Sáquenlo de la lista: otro técnico extranjero se descarta en Nacional

Siguen las versiones en torno a cuál será el próximo técnico de Atlético Nacional. Luego de la partida de Juan Carlos Osorio, diversos nombres se han mencionado en las últimas ocho horas. Varios de ellos ya se han descartado, sea porque no fueron tenidos en cuenta por la directiva o porque recibieron ofertas de otros clubes.

Es el caso del uruguayo Pablo Repetto, quien aseguró que no ha tenido ninguna oferta o acercamiento con personas vinculadas al equipo colombiano. “No sé nada de eso. ¿Dónde salió? Yo no sé nada del tema. Estoy con la cabeza en la liga de Quito”, dijo el estratega que actualmente dirige al conjunto de la capital ecuatoriana.

Sumado a Pablo Repetto está el venezolano Rafael Dudamel, otro nombre que estuvo en la lista de los rumores desde el fin de semana pasado. El entrenador, quien actualmente se encuentra sin equipo, le habría dado el sí a la Universidad de Chile, con lo cual queda completamente descartado para dirigir a los verdolagas.

Cabe señalar que la prensa argentina informó que Daniel Passarella tuvo contactos con directivos de Nacional. El ex técnico de River Plate estaría analizando la idea de volver a dirigir, haciéndolo para el conjunto verdolaga.

También se asegura que otro candidato fuerte para la directiva es Hernán Dario Gómez. El ‘Bolillo’ habría ganado posibilidades en las últimas horas, más allá de ser un hombre de la casa y con un fuerte arraigo entre los aficionados del elenco paisa.