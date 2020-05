"Sería maravilloso volver": Ídolo le coquetea a Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue siendo noticia en su cumpleaños número 73, donde varios exjugadores del club han sido entrevistados para hablar de su paso por la institución 'verdolaga'. Uno de esos fue Stefan Medina, quien habló con uno de los hinchas del club en Instagram live y confesó que piensa en regresar para retirarse en el equipo.

"Hace parte de ese proyecto. Yo quisiera retirarme en Atlético Nacional, poder estar ahí y disfrutar esa etapa en el club de mis amores, sería maravilloso. Lograr un objetivo cómo ese, qué más podría pedirle a la vida, sería muy especial", contó el hoy jugador del Monterrey de México.

Y es que Medina se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos del 'verde', por eso muchos lo recuerdan por su gran nivel mostrado al inicio del primer proyecto que dirigió el técnico Juan Carlos Osorio, donde Stefan pudo ganar dos títulos de liga antes de salir al exterior.

Asimismo, Stefan confesó que ya le envió un mensaje al presidente Juan David Pérez para poder regresar algún día al equipo. "Yo no había tenido la oportunidad de hablar con Juan David (Pérez), el presidente, y tenemos un amigo en común, ese amigo me dijo que un saludito de él. Yo nunca había hablado con él y le dije, ‘presi’ ojo pues que me tiene que guardar un lugar en el equipo", resaltó.

Con 27 años, hoy Medina quiere seguir brillando en 'rayados' para estar siempre en la órbita de la Selección Colombia, donde poco a poco se está ganando un puesto en el once titular del entrenador Carlos Queiroz.