"Quiero ir a San Lorenzo": Nacional perdería a uno de sus jugadores claves

El fútbol colombiano continúa detenido por la pandemia que azota el mundo, por eso varios clubes ya evalúan el futuro de los jugadores que actúan en la plantilla y terminan contrato en el próximo mes de junio. Este es el caso de Atlético Nacional, que estaría cerca a perder a una de sus piezas claves en la gestión del técnico Juan Carlos Osorio.

Este es el caso de Alberto 'Tino' Costa, mediocampista que desde que llegó al 'verdolaga' ha tratado de aportarle lo mejor al equipo y ejercer con precisión su desempeño dentro del terreno de juego.

Costa culmina contrato a mitad de año y su futuro no estaría más en el 'verde', además el propio jugador le admitió al medio 'Redonda Sport' de Argentina que quiere regresar a su país a jugar allá. "Tengo ganas de ir a San Lorenzo", confesó el volante de 35 años ya agregó que "me gustaría tener la posibilidad de jugar allá de nuevo y sacarme la espina que me quedó".

Y es que Costa en el pasado actuó en el club del Nuevo Gasometro, pero no pudo destacarse como tenía en mente. Ahora, su intención es tener nuevamente la posibilidad de ser indiscutido.