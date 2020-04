"Si no hay ningún tipo de salvación, quedarán pocos equipos en el FPC"

Interrogado sobre si no era momento de dejar actuar a las fuerzas del mercado y que se impusiera la ley del más fuerte, Lucena considera que es “una posición impopular, pero creo que se está dando en la realidad. Realmente, si hoy no hay ningún tipo de salvación para los equipos, quedarán muy pocos. La información que tengo yo de los equipos pequeños, llamémoslo así, es que están pasando un muy mal rato”, dijo el funcionario tras señalar que el gobierno estudia brindar garantías para que los bancos permitan créditos para pagar los sueldos de los jugadores.

“Hoy llega esa reflexión acerca de qué va a pasar con los equipos pequeños, los equipos de media tabla y los equipos grandes. Lo que no tendría consideración, siendo una persona el deporte, es que no se le diera oportunidad a nuevos equipos. Acá hago una anotación con mayúsculas: bien manejados y con dineros transparentes. Hoy hay una gran oportunidad de tener equipos bien formados, con nóminas bastante austeras y que podamos catapultar tanto talento que hay en Colombia para generar el proceso del futuro”, agregó el Ministro del Deporte.

Del mismo modo, Ernesto Lucena aclaró que lo dicho por el presidente Iván Duque de no jugar los partidos del FPC a puerta cerrada se refiere al periodo que comprende la actual emergencia sanitaria. “Lo que dijo es que en este momento es imposible abrirle las puertas al fútbol. Vamos a ir evaluando. No hemos llegado todavía al pico de la curva epidemiológica. Sería irresponsable en este momento comenzar el torneo de fútbol. Nosotros recibimos el protocolo de la Dimayor el día lunes, yo ya lo evalúe. Me parece un protocolo serio, bien hecho, donde además considera lo siguiente: Apenas el gobierno autorice, ellos se tomarán 28 días adicionales porque tienen que hacer todos los controles científicos y médicos a los jugadores y a su entorno. Así que para ser muy claro, no se le ha cerrado la puerta, lo que sea dicho es que en este momento es imposible hacer la liga profesional de fútbol”.