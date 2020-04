Situación de Luciano Ospina preocupa a Millonarios

Millonarios vive hoy en día un momento de incógnita respecto a lo que será el próximo semestre, sin conocer si el campeonato de este año se llevará a acabo o no. Por el momento, los jugadores siguen entrenándose en su casa esperando poder estar lo mejor posible físicamente a la espera del reinicio de actividades.

Sin embargo, no son buenas noticias para el azul, que no ha podido iniciar la recuperación de Luciano Ospina, uno de los jugadores indispensables en la defensa para el técnico Alberto Gamero. El futbolista sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda, pero lamentablemente no lo han podido operar porque ahora solamente se hacen cirugías prioritarias en Colombia, esto teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19.

Desde el pasado 16 de marzo se está buscando la posibilidad de que Ospina sea intervenido lo más pronto posible, pero no se ha conseguido. Por esta razón, lo más seguro es que se le extienda al jugador su recuperación y se aleje de las canchas más tiempo de lo que en un principio esperaba.

“Luciano Ospina no ha podido ser operado y dependiendo de cuándo lo operen, no sé si alcanzará a jugar el otro semestre. Nosotros tenemos un cupo para otro central, pero es para alguien sin contrato, pero ahí tenemos a algunos jugadores que deberán luchar por un puesto que deja este defensor”, dijo Alberto Gamero en su momento sobre la lesión del central.