Solo un jugador del Deportivo Cali está en duda por la crisis del fútbol colombiano

Cuando se desató la crisis económica en el fútbol colombiano por culpa de la pandemia del coronavirus, el Deportivo Cali se manifestó como uno de los clubes más sólidos económicamente en aras de mantener su nómina y los salarios en mediana normalidad

Los jugadores llegaron a algunos acuerdos con la directiva y siguen trabajando desde casa a la espera de conocer el futuro del rentado local. Además, el club que ahora preside Marco Caicedo pudo contribuir a la población vallecaucana con ayudas económicas y de alimentos

No obstante, en medio de la crisis económica, una de las grandes incertidumbres pasa por el futuro de los jugadores, especialmente los que terminan contrato en el mes de junio; no solo en el Deportivo Cali, si no en varios elencos del fútbol colombiano, ante eso, la buena noticia en la institución vallecaucana es que solo Darwin Andrade estaría en riesgo, pero todo apunta a su renovación.

Darwin Andrade milita en el Deportivo Cali desde el segundo semestre de 2017 y en la temporada que se suspendió acumulaba nueve juegos oficiales entre la Liga Betplay y la Copa Sudamericana, teniendo un gol en su registro. Antes de ello había jugado en el Estándar de Lieja belga, Ujpest de Hungría y La Equidad en Bogotá.

El resto de la plantilla del primer equipo del Deportivo Cali tiene sus contratos hasta el mes de diciembre y varios culminan en 2021 y 2022, por lo que, en caso de que el fútbol colombiano se pueda reanudar en agosto como se planea, el equipo de Alfredo Arias podrá gozar de continuidad en su elenco.