Tres cosas que le gustaron a Amaranto en Junior pensando en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla logró un importante triunfo en la fecha 15 de la Liga Betplay tras vencer como visitante al Deportivo Pereira y meterse en el grupo de los 8 luego de algunos resultados adversos que habían puesto contra las cuerdas al técnico Amaranto Perea.

Tras finalizar el partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, habló el adiestrador con la prensa y mostró su beneplácito por el triunfo en la Liga Betplay, pensando en el crucial partido de Copa Libertadores el miércoles contra Flamengo en Brasil.

"Quiero felicitar a los muchachos por este partido que era difícil. Era necesario tener jugadores frescos, el desgaste ha sido alto. La diferencia fue que marcamos los goles y estuvimos serios, no nos desconcentramos. Hoy estuvimos muy acertados en mantener el equilibrio, encontramos los goles en momentos oportunos. Lo más importante es que después del gol no nos metimos atrás, nos repartimos los espacios y el resultado pudo ser mayor. Ahora los necesitamos a todos", señaló en primera medida el adiestrador.

"Todos los partidos son diferente. Hay tardes donde el equipo se encuentra, todos tenemos las mismas ganas de competir y ganar. Hoy fluyó, este equipo es grande y donde va lo debe hacer grande. Hoy estuvimos en un rendimiento alto. Estábamos con la mente en Pereira, era importante seguir entre los ocho. Rangel pudo jugar más de 45 minutos, lo vamos recuperando. Borja viene con un desgaste. Nos dieron posibilidades y creo que los elegidos fueron los adecuados", agregó el timonel, puntualizando también el caso de los delanteros.

Luego ponderó el rendimiento de algunos jugadores y avizorando su competencia en la Copa Libertadores: "Me alegra el rendimiento de James y Larry, pero cada partido es diferente. Hay otras alternativas, veremos en qué momento pueden entrar para que sigan ofreciendo lo que vimos… A veces el fútbol no fue justo, había partido que merecíamos ganar y no se dio. Tenemos jugadores muy buenos y hoy mantuvimos el resultado favorable, fuimos muy prácticos y ojalá mantengamos el nivel. Ahora viene Flamengo, que es un rival difícil".

Y cerró hablando de algunos errores de su equipo en medio de un partido que resolvió con facilidad: "Tenemos que revisar, por momento perdimos la pelota. Lo ideal era respirar con la pelota, pero hemos hecho un partido bastante bueno. Veremos qué se ha hecho en video, pero ahora hay que enfocarnos en lo que se viene".